ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Трусова попала в число «апостолов» Esquire

18:54
Александра Трусова. Фото ТАСС
Александра Трусова. Фото ТАСС
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Чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова стала героиней мартовского номера журнала Esquire, дебютировав рубрике «12 апостолов». 15-летняя спортсменка — самая молодой «апостол» в истории журнала, который выбирает на эту роль «самых харизматичных, ярких и в некотором смысле безумных представителей поколения, раздвигающих границы обыденности».

— Очень приятно внимание от журнала, не имеющего непосредственного отношения к фигурному катанию, — прокомментировала случившееся Трусова. — Мне правда всегда хотелось делать то, что не делал никто. И я рада, что журнал выбрал меня. Съемки для рубрики прошли очень легко и весело: все очень спокойно и уверенно делают свою работу, попутно обсуждают собак или моду. Очень профессионально. (Дмитрий Сомов)

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