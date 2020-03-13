Трусова отреагировала на новость об отмене ЧМ-2020 прокатом с пятью четверными прыжками

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в своем Instagram видео проката своей произвольной программы с пятью четверными прыжками на тренировке. В числе прочего 15-летняя фигуристка исполнила четверной флип, четверной сальхов, четверной лутц, каскад «четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов», а также четверной тулуп.

— Жаль. Было бы интересно! — подписала фигуристка видео

В составе российской команды фигуристка должна была стать участницей чемпионата мира, однако он был отменен из-за угрозы распространения коронавируса. Турнир должен был пройти в Монреале с 16 по 22 марта.