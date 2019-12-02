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Трусова мечтает встретиться с актрисой из «Игры престолов»

18:49

Российская фигуристка Александра Трусова сказала, что мечтает встретиться с актрисой Эмилией Кларк, прославившейся ролью Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов». Двукратная чемпионка мира среди юниоров будет выступать в этом сезоне в образе Дейнерис под музыкальную тему «Игры престолов».

«Хочу, чтобы актриса Дейнерис мне где-нибудь написала. Или встретиться с ней», — обратилась Трусова в ролике, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте Олимпийских игр.

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