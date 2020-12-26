Трусова и Валиева вспомнили, когда видели плачущую Тутберидзе
Фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева, вспомнили, когда последний раз видели слезы тренера Этери Тутберидзе. В субботу после произвольной программы Анны Щербаковой на чемионате России в Челябинске Тутберидзе не сдержала слез.
— По-моему, когда Алина (Загитова) выиграла на «Гран-при» (московском этапе), когда она катала программу «Призрак оперы», — цитирует «РИА Новости» Валиеву.
«Это было после олимпийского сезона, но она не прямо плакала, а чуть-чуть», — добавила Трусова.
Щербакова выиграла чемпионат России третий раз подряд, Валиева стала второй, Трусова третьей.
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