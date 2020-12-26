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Трусова и Валиева вспомнили, когда видели плачущую Тутберидзе

Анна Щербакова и Этери Тутберидзе на чемпионате России в Челябинске. Фото скриншот Первого канала
Анна Щербакова и Этери Тутберидзе на чемпионате России в Челябинске. Фото скриншот Первого канала
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Фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева, вспомнили, когда последний раз видели слезы тренера Этери Тутберидзе. В субботу после произвольной программы Анны Щербаковой на чемионате России в Челябинске Тутберидзе не сдержала слез.

— По-моему, когда Алина (Загитова) выиграла на «Гран-при» (московском этапе), когда она катала программу «Призрак оперы», — цитирует «РИА Новости» Валиеву.

«Это было после олимпийского сезона, но она не прямо плакала, а чуть-чуть», — добавила Трусова.

Щербакова выиграла чемпионат России третий раз подряд, Валиева стала второй, Трусова третьей.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201226/tutberidze-1591074932.html

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