Трусова и Валиева вспомнили, когда видели плачущую Тутберидзе

Фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева, вспомнили, когда последний раз видели слезы тренера Этери Тутберидзе. В субботу после произвольной программы Анны Щербаковой на чемионате России в Челябинске Тутберидзе не сдержала слез.

— По-моему, когда Алина (Загитова) выиграла на «Гран-при» (московском этапе), когда она катала программу «Призрак оперы», — цитирует «РИА Новости» Валиеву.

«Это было после олимпийского сезона, но она не прямо плакала, а чуть-чуть», — добавила Трусова.

Щербакова выиграла чемпионат России третий раз подряд, Валиева стала второй, Трусова третьей.