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Трусова и остальные фигуристы группы Плющенко проведут сбор в Кисловодске

15:15
Александра Трусова. Фото Ксения Нуртдинова.
Александра Трусова. Фото Ксения Нуртдинова.
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Бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и другие спортсмены группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко начнут учебно-подготовительный сбор в Кисловодске 1 июня.

— Мы с Сашей Трусовой, Вероникой Жилиной, Софьей Титовой, Кириллом Сарновским и нашим новым тренером Сергеем Розановым заезжаем в Кисловодск с 1 июня, — цитирует Плющенко ТАСС. — Базу «Новогорск» даже не рассматривал. Во-первых, для моих спортсменов нужна база именно в горах — им нужно надышаться этим воздухом, побегать. Во-вторых, эту базу я хорошо знаю — к нескольким Олимпиадам я готовился именно сидя там.

Сейчас решаем окончательные вопросы с Федерацией фигурного катания на коньках России, их немало. Возможно, к нашей группе также присоединятся Никита Сарновский и Артем Ковалев.

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