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16 февраля, 09:05

Загитова может заменить Валиеву в качестве почетного гостя Игр будущего

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова может заменить Камилу Валиеву в качестве почетного гостя на официальных мероприятиях Игр будущего, которые стартуют 21 февраля в Казани.

По информации «СЭ», изначально оргкомитет мероприятия планировал участие именно Валиевой как в продвижении соревнований, так и в церемонии открытия Игр. Однако, после того как фигуристку отстранили на четыре года решением CAS, эти планы могут пересмотреть, несмотря на то что Игры будущего не входят в систему ВАДА и не подчиняются напрямую требованиям CAS.

Ранее в беседе с «СЭ» представитель Игр будущего заявил, что Валиева не может принимать участия в спортивной составляющей Игр будущего, однако может посещать соревнования в качестве зрителя на трибуне. Фигуристку во вторник видели в международном аэропорту «Казань».

Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, окончательное решение, включать Валиеву в промокомпанию Игр будущего или нет, будет принято позднее. Первые в истории мультиспортивные соревнования в формате фиджитал продлятся в столице Татарстана до 3 марта.

Фигурное катание
Алина Загитова
Камила Валиева
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