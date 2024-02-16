Загитова может заменить Валиеву в качестве почетного гостя Игр будущего

Олимпийская чемпионка Алина Загитова может заменить Камилу Валиеву в качестве почетного гостя на официальных мероприятиях Игр будущего, которые стартуют 21 февраля в Казани.

По информации «СЭ», изначально оргкомитет мероприятия планировал участие именно Валиевой как в продвижении соревнований, так и в церемонии открытия Игр. Однако, после того как фигуристку отстранили на четыре года решением CAS, эти планы могут пересмотреть, несмотря на то что Игры будущего не входят в систему ВАДА и не подчиняются напрямую требованиям CAS.

Ранее в беседе с «СЭ» представитель Игр будущего заявил, что Валиева не может принимать участия в спортивной составляющей Игр будущего, однако может посещать соревнования в качестве зрителя на трибуне. Фигуристку во вторник видели в международном аэропорту «Казань».

Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, окончательное решение, включать Валиеву в промокомпанию Игр будущего или нет, будет принято позднее. Первые в истории мультиспортивные соревнования в формате фиджитал продлятся в столице Татарстана до 3 марта.