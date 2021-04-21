Заслуженный тренер России Алексей Мишин сравнил выступления своих спортсменов на чемпионате мира в шведском Стокгольме и на командном ЧМ в японской Осаке. На первых соревнованиях сборная России выступала в нейтральном статусе, а на втором старте с символикой сборной России.

«Мы сейчас видим, как восходит российское фигурное катание. Если раньше в раздевалках говорили в основном на английском и французском, а по-русски только тихонько говорили, стеснялись. То теперь мы показали всему миру наш уровень. Можно отнять флаг, гимн, но не разрешить язык нельзя. Можно вообще дойти до того, что называть спортсменов не по имени, а просто по номеру. Представитель федерации номер 1, номер 2. Но тот дух, который наши спортсмены показали его не сломить. Он важен для всех наших, для всех людей спорта, для всех, кто любит родину», — сказал Мишин.

Напомним, что ограничения для российских спортсменов на два года ввели после суда WADA и РУСАДА решением CAS.

(Рустам Имамов)