Чемпионка мира и Европы Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым в интервью «СЭ» рассказала о дальнейших планах по окончании сезона.

«Мы сейчас выходим на лед, ставим новые программы, делаем каркас, скелет новых программ. Потом идем в отпуск в конце мая и через две недели выходим на лед. Уже будет серьезная подготовка, сборы, и уже совсем скоро новый сезон, контрольные прокаты и первые соревнования. Идеи для отпуска есть, но раскрывать их пока не хочу. Постараемся за рубеж. Очень хочется на море, в теплую страну. Мы как обычно стабильно делаем для себя тренировочный план, так его и придерживаемся. У нас всегда отпуск в конце мая — июне, в конце июня-июля начинаем кататься, выходим на лед. Главное — выйти на лед уже отдохнувшими, готовыми, здоровыми, с поставленными программами и работать, работать, еще раз работать. Будет непросто», — сказала Синицина.

(Рустам Имамов)

«Понимали, что не скоро прозвучит наш гимн, и хотели насладиться моментом». Интервью Синициной — о командном ЧМ