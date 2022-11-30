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Сегодня, 18:45

Тренер Буцаева подтвердила переход фигуриста Лукина в свою группу

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер Виктория Буцаева подтвердила, что 15-летний фигурист Марк Лукин теперь будет работать в его группе.

«Да, Марк Лукин будет у меня тренироваться. Будем смотреть, пробовать, работать», — сказала Буцаева ТАСС.

Ранее появилась информация о том, что Лукин покинул академию «Ангелы Плющенко», а мать спортсмена обратилась к Буцаевой с просьбой о переходе.

В сентябре Лукин был прооперирован после выступления на первенстве Москвы.

Источник: https://tass.ru/sport/16466797
Евгений Плющенко
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