Тренер Буцаева подтвердила переход фигуриста Лукина в свою группу

Тренер Виктория Буцаева подтвердила, что 15-летний фигурист Марк Лукин теперь будет работать в его группе.

«Да, Марк Лукин будет у меня тренироваться. Будем смотреть, пробовать, работать», — сказала Буцаева ТАСС.

Ранее появилась информация о том, что Лукин покинул академию «Ангелы Плющенко», а мать спортсмена обратилась к Буцаевой с просьбой о переходе.

В сентябре Лукин был прооперирован после выступления на первенстве Москвы.