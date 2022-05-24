Мишин заявил, что готов помочь с решением вопроса импортозамещения в фигурном катании

Заслуженный тренер России Алексей Мишин заявил, что готов подключиться к вопросу производства коньков и ботинок для отечественного фигурного катания.

Вчера, 23 мая, комитет Госдумы по физической культуре и спорту провел круглый стол по вопросам импортозамещения в российском спорте с участием министра спорта Олега Матыцина. Матыцин отметил, что работу по импортозамещению нужно провести в кратчайшие сроки.

«Во времена, когда я сам выступал, катались и на отечественных, и на зарубежных коньках, — — приводит слова Мишина ТАСС. — Но, например, Вадим Наумов, который стал чемпионом мира с Евгенией Шишковой, катался на отечественных «Жигулях», а Алексей Урманов выиграл Олимпиаду, катаясь на инвентаре двухлетней давности. Думаю, паниковать по поводу отсутствия нового инвентаря будет наивно».

Тренер отметил, что в фигурном катании решающее значение имеют тело и мысль, а не коньки.

«Говоря об импортозамещении, вспоминаю времена, когда мы с тренером Кошелевым сами делали коньки из замечательных марок отечественных сталей. Посчастливилось присутствовать при экспериментах нашего новатора Игоря Борисовича, который много лет работал над созданием специальных образцов коньков для Тамары Москвиной. Именно поэтому к этой проблеме готов подключиться и я», — заявил он.