Жулин считает, что налаживать производство коньков нужно при помощи западных специалистов

Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что российские фигуристы на данный момент не имеют проблем с экипировкой.

«Пока все нормально, но что будет дальше, представить не могу. Чтобы научиться делать такие коньки и ботинки, нужны очень высокие технологии. Но, может, если пригласят западных специалистов, которые обучат, это возможно. Этим не занимались очень давно. Если ботинок и лезвий нас лишат, то это большая беда. Единственный выход, который я вижу, — общаться, приглашать, чтобы объясняли технологию «от и до», — приводит слова Жулина ТАСС.

В понедельник, 23 мая, министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что работу по импортозамещению нужно провести в кратчайшие сроки.