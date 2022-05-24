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Сегодня, 11:56

Жулин считает, что налаживать производство коньков нужно при помощи западных специалистов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что российские фигуристы на данный момент не имеют проблем с экипировкой.

«Пока все нормально, но что будет дальше, представить не могу. Чтобы научиться делать такие коньки и ботинки, нужны очень высокие технологии. Но, может, если пригласят западных специалистов, которые обучат, это возможно. Этим не занимались очень давно. Если ботинок и лезвий нас лишат, то это большая беда. Единственный выход, который я вижу, — общаться, приглашать, чтобы объясняли технологию «от и до», — приводит слова Жулина ТАСС.

В понедельник, 23 мая, министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что работу по импортозамещению нужно провести в кратчайшие сроки.

Источник: https://tass.ru/sport/14709117
Фигурное катание
Александр Жулин
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