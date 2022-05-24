Авербух назвал блестящей работу Глейхенгауза

Известный хореограф-постановщик Илья Авербух ответил на просьбу корреспондента «СЭ» прокомментировать работу коллеги Даниила Глейхенгауза. По словам Авербуха, критика хореографа «Хрустального» несостоятельна.

— Отношусь к нему с большим уважением, где-то даже как к своему ученику, потому что вижу, что в некоторых моментах он опирается на постановки «Ледникового периода». Если помните, Даня раньше работал со мной, в моем коллективе, и оказался у Этери Георгиевны после моего протежирования. И работает блестяще.

Это можно называть по-разному, но когда у тебя большое количество постановок, то появляется свой почерк. Я бы назвал это так. Есть почерк, есть понимание программы, есть чувство музыки. Для меня в постановке программы самое важное, чтобы в ней было движение не ради движения, а чтобы каждое движение имело свою смысловую нагрузку и было максимально музыкальным. Не только на ударный счет, а могло идти и под изменение темпа. Мне кажется, что у Дани все это получается очень хорошо.

Да, с одной стороны, когда у тебя большое количество программ, ты волей-неволей где-то начинаешь сам себя повторять, но не надо забывать, в этот момент ты тренируешься. Ты находишься в постоянном творческом тренинге, у меня тоже так в «Ледниковом периоде». Поэтому постановочные решения рождаются уже быстрее. Внутри себя ты не хочешь повторяться. Я уверен, что Даня стремится менять вектор в постановках, менять от самого себя. Но критики всегда будут, у нас в последнее время появилось много знатоков фигурного катания. Что бы ты ни сделал, они будут всегда против, как Баба-Яга в мультфильме. Я поддерживаю Даню и считаю, что он очень сильный хореограф, именно ледовый. Он мог бы раскрыться еще больше вне рамок спорта, так как с точки зрения хореографии нас ограничивают правила. В первую очередь надо сделать все удобно для исполнения элементов.

Полное интервью с Ильей Авербухом — здесь