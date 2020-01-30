ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Траньков призвал болеть и за США на юниорском ЧМ

01:44
Максим Траньков. Фото Ксения Нуртдинова
Максим Траньков. Фото Ксения Нуртдинова
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что на юниорском чемпионате мира стоит болеть и за сборную США. За американскую команду выступят Илья Малинин, Максим Наумов и Андрей Торгашев.

«Уважаемые болельщики сборной России по фигурному катанию! На чемпионате мира среди юниоров в категории «Юноши», болейте и за сборную США тоже, ведь там выступают Илья Малинин, Максим Наумов и Андрей Торгашев», — написал Траньков в Twitter.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир