Траньков призвал болеть и за США на юниорском ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что на юниорском чемпионате мира стоит болеть и за сборную США. За американскую команду выступят Илья Малинин, Максим Наумов и Андрей Торгашев.

«Уважаемые болельщики сборной России по фигурному катанию! На чемпионате мира среди юниоров в категории «Юноши», болейте и за сборную США тоже, ведь там выступают Илья Малинин, Максим Наумов и Андрей Торгашев», — написал Траньков в Twitter.