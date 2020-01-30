Траньков призвал болеть и за США на юниорском ЧМ
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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что на юниорском чемпионате мира стоит болеть и за сборную США. За американскую команду выступят Илья Малинин, Максим Наумов и Андрей Торгашев.
«Уважаемые болельщики сборной России по фигурному катанию! На чемпионате мира среди юниоров в категории «Юноши», болейте и за сборную США тоже, ведь там выступают Илья Малинин, Максим Наумов и Андрей Торгашев», — написал Траньков в Twitter.
Уважаемые болельщики сборной России по фигурному катанию!!! На Чемпионате Мира ср. Юниоров в категории «Юноши», болейте и за сборную США тоже, ведь там выступают Илья Малинин, Максим Наумов и Андрей Торгашев. ?— Maxim Tran'kov (@xam_trankov) January 29, 2020
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