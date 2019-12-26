Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал прокат короткой программы вице-чемпиона Европы Александра Самарина. Фигурист остался без каскада, не сумев исполнить чисто ни одного прыжкового элемента.

— Он не справился со своей программой, — сказал Траньков в эфире Первого канала. — Одна и та же ошибка на всех прыжках — степаут в левую сторону. Самарин просто вываливался из круга. У него даже не удалось сделать заявленный каскад. Конечно, он не упал, но и не сделал элементы правильно.

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