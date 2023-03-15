Траньков о подготовке к турниру шоу-программ: «Тренируемся каждый день, но моя физическая форма не будет стопроцентной»

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков рассказал о подготовке к турниру шоу-программ.

«Программу мы подготовим на сто процентов, а вот моя физическая форма не будет стопроцентной даже во время турнира. Я два года до этого нигде не выступал. Сейчас мы тренируемся каждый день. Это все, что я могу сказать. Спокойно отношусь к тому, что буду выступать вместе с Женей и Володей. Не воспринимаю это как соревнование, поэтому каких-то дополнительных эмоций на этот счёт не испытываю», — приводит слова Транькова Metaratings.ru.

Турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдет 18 марта в Москве в «Мегаспорте».