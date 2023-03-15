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Сегодня, 14:37

Даниелян: «Я могу в заметках пометить вариант с переходом в Армению, но искренне не вижу в этом никакого смысла»

Алина Савинова
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Серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян заявил, что верит в скорое возвращение российских фигуристов на международную арену.

«Да, у меня есть четкая цель отобраться в Милан. Как и у всех, кто сейчас катается. Но это будет только через три сезона — я так далеко не хочу загадывать. Однако я надеюсь, что нас выпустят если не в следующем сезоне, то хотя бы через сезон. Чтобы у нас был полноценный сезон перед Играми на международной арене. Идут же разговоры о том, что мы можем потерять квоты. Было бы здорово, если бы у нас была возможность вернуть все», — приводит Metaratings.ru слова Даниеляна.

Также он ответил на вопрос, не выходили ли на него представители армянской федерации с предложением по переходу.

«Нет, на меня никто не выходил. Конечно, есть такой вариант. Я могу себе его в заметках пометить, но я искренне не вижу в этом никакого смысла. Пока этот переход состоится, пока я отсижу карантин, пока я выйду, наберу рейтинг, пока меня начнут оценивать здраво — на это все нужно время. Так и конец карьеры наступит, а я в итоге ничего и не сделаю», — добавил фигурист.

В феврале 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил фигуристам из России принимать участие в соревнованиях под эгидой организации. В июне конгресс ISU продлил отстранение.

Источник: https://metaratings.ru/news/figurist-danielyan-mogu-pometit-sebe-variant-s-perekhodom-v-armeniyu-no-ne-vizhu-v-nyom-smysla-235642/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Фигурное катание
Артур Даниелян
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