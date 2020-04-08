«Только теряя, начинаем вспоминать и ценить». Проникновенный пост Тутберидзе о любви к родителям

Тренер Этери Тутберидзе опубликовала новый пост в Instagram. Она вспомнила о своей матери Этери Петровне, которая умерла 8 ноября 2018 года из-за рака головного мозга. О нем Тутберидзе стало известно незадолго до вылета на сборы перед Олимпиадой в Пхенчхане-2018.

— Сегодня моей мамочке бы исполнилось 81 год, — написала Тутберидзе. — Наверное, и дня не проходит, чтобы я мысленно с ней не пообщалась. Моих родителей, к сожалению, уже нет и ничего я не смогу сделать, чтобы увидеть улыбку или услышать их голосок. Постоянно думаю о том, что могла сделать для них живых намного больше, уделять больше внимания. Нам всем не свойственно ценить то, что мы имеем. Воспринимаем все и всех как должное и только теряя, начинаем вспоминать и ценить.

Уделяйте своим родителям внимание, пока они с нами. Им не так много нужно для радости, как нам когда-то в детстве. Мамочка, папочка я вас очень сильно люблю.