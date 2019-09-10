Теннел и Дейлман не выступят на турнире в канадском Оквилле. Из серьезных соперниц у Медведевой только Кихира

Американка Брэди Теннел и бронзовый призер чемпионата мира-2017 канадка Габриэль Дейлманн не станут соперницами двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на турнире серии «Челленджер» в канадском Оквилле (Autumn Classic International). Фигуристки, ранее заявленные на турнир, отсутствуют в окончательном списке участников на сайте ISU.

Таким образом, главной соперницей россиянки будет победительница Финала «Гран-при» сезона-2018/19 японка Рика Кихира.

Короткая программа женщин на турнире начнется 12 сентября в 21.55 (по московскому времени), произвольная — в 13 сентября 22.35 (по московскому времени).