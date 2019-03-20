Татьяна Волосожар: "От Тарасовой и Морозова у меня до сих пор бьется сердце"

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар оценила короткую программу Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате мира. Пара показала лучший результат и установила новый мировой рекорд. Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт идут четвертыми

– От Володи с Женей у меня до сих пор бьется сердце – от волнения, от их катания, от эмоций! Они выложились полностью, – отметила Волосожар. – Я им желаю отпустить эти эмоции и с чистой головой идти в произвольную. Что касается Наташи с Сашей, они катались последними, я знаю, насколько это тяжело, тем более на чемпионате мира. Была допущена помарочка, даже не ошибка, на параллельном вращении. Думаю, они должны справиться в произвольной программе со своей задачей. Они по-прежнему в борьбе за призы, впереди новый день, новые эмоции. Мы ожидаем от них только чистый прокат.(Дмитрий Кузнецов)

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