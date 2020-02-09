Татьяна Тарасова: «Таких фигуристок, как в России, хватит на все страны мира»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала итоги первенства России среди юниоров в женском одиночном катании.

Первые три места заняли фигуристки группы Этери Тутберидзе: Камила Валиева завоевала золото, Софья Акатьева стала серебряным призером, Дарья Усачева — бронзовым.

— Три спортсменки Тутберидзе оказались на пьедестале, и все они вызвали эффект «вау!». А если оценивать всех, то этих девочек хватит на все страны мира, — приводит РИА «Новости» слова Тарасовой. — В России всегда было хорошо с талантами — и тренерами, и спортсменами. Пусть так и продолжается. Мы, взрослое поколение, только этому рады. Мы свои пятьдесят пять лет отработали. Были тоже счастливы и собирали много разного золота. И серебра, понятное дело. Но это уже не считается. У нас абсолютно нет зависти, есть только восхищение и предвкушение следующей работы, которая, безусловно, будет приносить тренерам удовольствие и удовлетворение. Я за них очень рада.