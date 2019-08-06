Татьяна Тарасова считает, что у России будет очень сильная юниорская команда

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что прокаты юниорской сборной России в Новогорске показали, что команда будет сильной.

- В целом мне понравилось то, что я увидела - были открытия, мы этих детей знаем, - цитирует Тарасову ТАСС. - В целом я хочу сказать, что эти прокаты, встречи спортсменов, тренеров и специалистов, все это - очень важная работа, которую делает Федерация фигурного катания на коньках России. Многие из нас прошли в этом виде спорта долгий путь, кто-то больше 50 лет в нем. Я могу сказать - у нас будет очень сильная юниорская команда.

Прокаты фигуристов-одиночников прошли в Новогорске 5-6 августа.