Известный тренер Татьяна Тарасова заявила, что российские юниорки катаются как звери

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала короткую программу на Первенстве России среди юниоров в Саранске.

— Понятно, что первые места у Тутберидзе, она как на ракете, но мы не должны обнулять конкуренцию, мы должны поддерживать тренеров, — цитирует ТАрасову «РИА Новости». — Те же «Снежные Барсы» все время воспитывают хороших фигуристок. Только Синицына чего стоит. Она на взрослом чемпионате России стала пятой, сразу вслед за Туктамышевой, а в произвольной программе опередила Лизу и уступила только тройке лидеров. Ее, конечно, хочется видеть на юниорском чемпионате мира. Потому что она, так же как и Камила Валиева, украшение команды.

Очень хорошо все выступили, уровень у юниорок такой, что катаются они просто как звери! И видно, что все дети стали лучше выступать. Нет детской неуверенности, нет множества беговых шагов, с каждым тактом картина меняется, позиции совершенно разные, перед каждым элементом подчеркнутый сложный заход и выезд. Особенно это заметно у команды Этери. Уровень катания настолько высок, что ни в какой стране мира вы этого не найдете. У них нет таких спортивных школ, которым помогало бы государство. Может возникнуть один какой-то человек, но не в таком количестве, как у нас. Мы можем посылать первый состав, второй, третий, и любой из этих составов будет претендовать на пьедестал юниорского чемпионата мира.