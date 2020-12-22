Татьяна Тарасова прокомментировала возможный снос сооружений ЦСКА на Ленинградском проспекте

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выразила свое отношение к планам снести спортивные объекты ЦСКА в Москве.

Ранее СМИ сообщали, что Ледовый дворец ЦСКА имени Боброва будет кардинально модернизирован, сносу подвергнутся бассейн, Дворец тенниса, гимнастический комплекс и зал единоборств. Реновацию территории будет осуществлять «Роснефть». Родители учеников ЦСКА в разговорах с «СЭ» выразили опасение, что территорию застроят элитным жильем, и утверждают, что тренерам говорить публично о планах запрещено.

«Я знаю, что там будут не только сносить, но и строить, — рассказала Тарасова. — И фигуристов не тронут. Потому что новые сооружения будут возведены быстро, а недавно был построен новый каток, где можно продолжать работать. Что будет с гимнастикой и фехтованием — не могу сказать, я давно не была на месте. Но у руководства ЦСКА стоят грамотные люди, понимающие важность детского спорта».

Они отметила, что строители должны осознавать, что имеют дело со спортивными объектами, на которых занимаются дети, «продолжающие дело своих предшественников».

Тарасова полагает, что «Роснефть» и ее руководитель Игорь Сечин понимают, что нельзя прекратить все детские занятия и выгнать всех на улицу. Надо будет стараться перевести их на другие объекты.

«Не надо ничего ломать, надо стараться сохранить то, что имеешь, на мой взгляд. Там папина «Золотая шайба», которая важна для меня и вообще для всех, памятник ему стоит. Я собираюсь об этом побеспокоиться после чемпионата России и новогодних праздников. Люди, обличенные властью, должны помнить, что в ЦСКА тренируются дети, которые потом защищают честь нашей родины. Кто-то будет чемпионом мира, кто-то заслуженным мастером спорта, мы не знаем, пока это просто талантливые дети. И в первую очередь в спорте нужно думать о детско-юношеских школах, которых на территории ЦСКА в изобилии», — заключила Тарасова.

(Дмитрий Кузнецов)