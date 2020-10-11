Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу выступления Камилы Валиевой в произвольной программе на втором этапе Кубка России. Фигуристка дважды упала — с четверного тулупа и тройного лутца, заняла третье место в произвольной программе и в итоге стала второй.

— Как говорится, с недочетами. Немного нападалась, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Очень жаль, но это начало. Конечно, уникальная девочка. Мне очень нравится ее программа. Музыка совершенно осознанная, она понимает, что делает, и доносит до нас.

Когда Этери и Глейхенгауз ставят программу, подход к любому движению очень интересный. Никто так не делает так интересно. Поэтому мне очень интересно смотреть.

Немного «колбасило» ее. Немножко не выходила наверх. Прыжки у нее очень большие, высокие. Она не выходила наверх, поэтому близка ошибка.

Перед началом выступления Тарасова поддержала Валиеву словами: «Ну, дитенок, давай!»