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Сегодня, 18:55

Министры спорта 33 стран подписали заявление с требованием санкций в отношении России и Белоруссии

Виктория Кравченко
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Флаги России и Беларуси могут нескоро появиться на международных соревнованиях.
Фото Global Look Press

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук сообщил, что отвечающие за спорт министры 33 стран подписали заявление с требованиями приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях.

Согласно этому документу, министры просят также запретить трансляции международных спортивных мероприятий в этих странах.

«Мы требуем приостановить членство спортивных федераций России и Белоруссии в международных организациях, мы требуем исключить представителей России и Белоруссии из управляющих органов международных федераций, а также приостановить телевизионные трансляции международных спортивных событий на территориях России и Белоруссии», — цитирует Бортничука ТАСС.

Заявление подписали 25 стран ЕС, исключая Болгарию и Венгрию, а также министры из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады.

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