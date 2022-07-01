Энберт считает, что на российских турнирах в следующем сезоне обострится конкуренция

Серебряный призер Олимпийских Игр Александр Энберт прокомментировал проведение соревнований по фигурному катанию в России.

«Следующий сезон фигурного катания обещает быть напряженным, а конкуренция внутри страны — высокой. На своей памяти не припомню похожей ситуации, поэтому сложно говорить о прогнозах. Раньше сильнейшие спортсмены обычно не встречались до чемпионата России, их разводили по разным турнирам, этапам «Гран-при». А теперь даже на проходных соревнованиях борьба обострится», — приводит слова Энберта RT.

Ранее международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.