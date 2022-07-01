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Фигурное катание

Сегодня, 19:45

Энберт считает, что на российских турнирах в следующем сезоне обострится конкуренция

Анна Горшкова
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских Игр Александр Энберт прокомментировал проведение соревнований по фигурному катанию в России.

«Следующий сезон фигурного катания обещает быть напряженным, а конкуренция внутри страны — высокой. На своей памяти не припомню похожей ситуации, поэтому сложно говорить о прогнозах. Раньше сильнейшие спортсмены обычно не встречались до чемпионата России, их разводили по разным турнирам, этапам «Гран-при». А теперь даже на проходных соревнованиях борьба обострится», — приводит слова Энберта RT.

Ранее международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1021168-enbert-figurnoe-katanie
Фигурное катание
Александр Энберт
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