Татьяна Тарасова: "Медведева, безусловно, стала сильнее"

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что получила удовольствие от прокатов Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой в финале Кубка России. 19-летняя Медведева выиграла турнир, 22-летняя Туктамышева заняла 2-е место, уступив 1,71 балла.

- Я не являюсь судьей или чей-то поклонницей, не имею никакого отношения к тренировкам ни той, ни другой. Выступали две наши очень сильные одиночницы, и я получила удовольствие от этих соревнований, - приводит ТАСС слова Тарасовой. - Оценки судей я не буду обсуждать - они ведь сделали правильно, что поставили Лизу вперед в произвольной программе.

В короткой программе Женя выиграла 4,5 балла, а сегодня проиграла три. Женя, безусловно, стала сильнее, я ее видела на тренировках и здесь на разминках, и она вообще не срывала каскад сальхов-риттбергер.

Напомним, Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, также в ее активе две серебряных медали Олимпиады-2018. Туктамышева является чемпионкой мира (2015) и Европы (2015).

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