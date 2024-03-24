Тарасова заявила, что дуэт Шанаевой и Дрозда ничем ей не запомнился

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала распад дуэта Елизавета Шанаева и Павел Дрозд.

«Большая ли потеря распад дуэта Шанаевой и Дрозда? Никакая. Дуэт не запомнился, я не была их фанаткой», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

24 марта «СЭ» сообщил, что пара Шанаева и Дрозд прекратила существование. Затем Александр Жулин подтвердил эту информацию.

Шанаева и Дрозд — серебряные призеры чемпионата России 2023 года. В текущем сезоне дуэт занял четвертое место на чемпионате страны.