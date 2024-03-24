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24 марта, 17:52

Тарасова заявила, что дуэт Шанаевой и Дрозда ничем ей не запомнился

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала распад дуэта Елизавета Шанаева и Павел Дрозд.

«Большая ли потеря распад дуэта Шанаевой и Дрозда? Никакая. Дуэт не запомнился, я не была их фанаткой», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

24 марта «СЭ» сообщил, что пара Шанаева и Дрозд прекратила существование. Затем Александр Жулин подтвердил эту информацию.

Шанаева и Дрозд — серебряные призеры чемпионата России 2023 года. В текущем сезоне дуэт занял четвертое место на чемпионате страны.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Елизавета Шанаева / Павел Дрозд
Татьяна Тарасова
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