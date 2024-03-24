Фигурист Дрозд рассказал, что продолжит карьеру после распада дуэта с Шанаевой

Фигурист Павел Дрозд заявил, что продолжит карьеру после распада дуэта с Елизаветой Шанаевой.

«Со своей стороны хочу выразить большую благодарность за эти пять лет тренерскому штабу — Александру Вячеславовичу [Жулину], Петру Вячеславовичу [Дурневу], Сергею Георгиевичу [Петухову] и Дмитрию Александровичу [Ионову]. Искренне благодарен за все знания и труд, что вложили в меня, и за каждую постановку, которую удалось воплотить в жизнь. Мы очень тепло попрощались с Александром Вячеславовичем и всей командой и продолжаем поддерживать связь, чему я очень рад», — приводит слова фигуриста ТАСС.

Также Дрозд поблагодарил Шанаеву за совместный путь, назвал ее хорошей танцоршей и пожелать ей успехов в дальнейшем спортивном пути.

«Сейчас я тренируюсь под руководством Ксении Геннадьевны Румянцевой. Я продолжаю свою карьеру, есть желание кататься, расти и совершенствоваться еще долгие годы», — добавил Дрозд.

24 марта «СЭ» сообщил, что пара Шанаева и Дрозд прекратила существование. Затем Александр Жулин подтвердил эту информацию.

28-летний Дрозд до того, как встал в пару с Шанаевой, выступал с Анастасией Сафроновой, Валерией Подлазовой, Аллой Лободой и Ксенией Конкиной. Вместе с Лободой Павел стал двукратным призером чемпионата мира среди юниоров, трехкратным серебряным призером финала юниорского Гран-при и чемпионом России среди юниоров 2016 года.

В паре с Конкиной Дрозд выиграл серебро CS Asian Open Trophy и CS Warsaw Cup 2019 года.