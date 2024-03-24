Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

24 марта, 19:10

Фигурист Дрозд рассказал, что продолжит карьеру после распада дуэта с Шанаевой

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигурист Павел Дрозд заявил, что продолжит карьеру после распада дуэта с Елизаветой Шанаевой.

«Со своей стороны хочу выразить большую благодарность за эти пять лет тренерскому штабу — Александру Вячеславовичу [Жулину], Петру Вячеславовичу [Дурневу], Сергею Георгиевичу [Петухову] и Дмитрию Александровичу [Ионову]. Искренне благодарен за все знания и труд, что вложили в меня, и за каждую постановку, которую удалось воплотить в жизнь. Мы очень тепло попрощались с Александром Вячеславовичем и всей командой и продолжаем поддерживать связь, чему я очень рад», — приводит слова фигуриста ТАСС.

Также Дрозд поблагодарил Шанаеву за совместный путь, назвал ее хорошей танцоршей и пожелать ей успехов в дальнейшем спортивном пути.

«Сейчас я тренируюсь под руководством Ксении Геннадьевны Румянцевой. Я продолжаю свою карьеру, есть желание кататься, расти и совершенствоваться еще долгие годы», — добавил Дрозд.

24 марта «СЭ» сообщил, что пара Шанаева и Дрозд прекратила существование. Затем Александр Жулин подтвердил эту информацию.

28-летний Дрозд до того, как встал в пару с Шанаевой, выступал с Анастасией Сафроновой, Валерией Подлазовой, Аллой Лободой и Ксенией Конкиной. Вместе с Лободой Павел стал двукратным призером чемпионата мира среди юниоров, трехкратным серебряным призером финала юниорского Гран-при и чемпионом России среди юниоров 2016 года.

В паре с Конкиной Дрозд выиграл серебро CS Asian Open Trophy и CS Warsaw Cup 2019 года.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Елизавета Шанаева / Павел Дрозд
1
0
Читайте также
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова заявила, что дуэт Шанаевой и Дрозда ничем ей не запомнился

Фигурист Малинин рассказал о целях на следующий сезон
Новости
RSS RSS
Все новости