Тарасова считает, что Кубок Первого канала не потеряет в зрелищности из-за отсутствия Трусовой и Щербаковой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего Кубка Первого канала по фигурному катанию.

«Ожидаю прекрасных соревнований! Потеряет ли турнир в зрелищности из-за отсутствия Трусовой и Щербаковой? Нет. Турнир будет зрелищным и прекрасным!» — сказала Тарасова «СЭ».

В 2023 году Кубок Первого канала пройдет 21 и 22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».