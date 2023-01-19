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Сегодня, 12:45

Тарасова считает, что Кубок Первого канала не потеряет в зрелищности из-за отсутствия Трусовой и Щербаковой

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего Кубка Первого канала по фигурному катанию.

«Ожидаю прекрасных соревнований! Потеряет ли турнир в зрелищности из-за отсутствия Трусовой и Щербаковой? Нет. Турнир будет зрелищным и прекрасным!» — сказала Тарасова «СЭ».

В 2023 году Кубок Первого канала пройдет 21 и 22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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