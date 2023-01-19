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Сегодня, 12:50

Фигурист из России Коровин намерен отобраться на чемпионат мира в составе сборной Филиппин

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Филиппин по фигурному катанию Абрахам Домдом сообщил, что российский фигурист Александр Коровин, выступающий за Филиппины вместе с Изабеллой Гамес, хочет квалифицироваться на мартовский чемпионат мира в Японии.

«Гамес и Коровин выступят на чемпионате четырех континентов, где попробуют отобраться на чемпионат мира», — цитирует Домдома ТАСС.

С 2021 года Коровин принял решение выступать за Филиппины вместе с родившейся в США 23-летней Гамес.

Источник: https://tass.ru/sport/16834957
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