Фигурист из России Коровин намерен отобраться на чемпионат мира в составе сборной Филиппин

Главный тренер сборной Филиппин по фигурному катанию Абрахам Домдом сообщил, что российский фигурист Александр Коровин, выступающий за Филиппины вместе с Изабеллой Гамес, хочет квалифицироваться на мартовский чемпионат мира в Японии.

«Гамес и Коровин выступят на чемпионате четырех континентов, где попробуют отобраться на чемпионат мира», — цитирует Домдома ТАСС.

С 2021 года Коровин принял решение выступать за Филиппины вместе с родившейся в США 23-летней Гамес.