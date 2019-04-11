Тарасова - о провале Самарина: "Все, что он имеет, ему досталось страшным трудом. Уже конец сезона, но все равно жаль"

Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала прокат короткой программы вице-чемпиона Европы Александра Самарина на командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Фукуоке.

– Лутц он прыгает два года, делает это стабильно, но сорвал, – сказала Тарасова в эфире первого канала. – Надо было зайти и делать тулуп для начала, четверной. Не работает сейчас короткая программа на лутц и флип. Очень жалко. Он парень серьезный, хорошо работает. Все, что он имеет, ему досталось страшным трудом. Ему ничего так легко не дается, он действительно работает. Ладно уже, конец сезона. Но все равно очень жалко. Но лучше прокатать для командного турнира спокойную программу.

Самарин набрал за свой прокат 71,84 балла и занимает лишь 8-е место.

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