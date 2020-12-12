Тарасова назвала выбор платья Бузовой главной ошибкой в номере на «Ледниковом периоде»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, председатель жюри шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова назвала главную ошибку телеведущей и певицы Ольги Бузовой в очередном выступлении. Бузова в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым показали номер под музыку из игры Angry Birds.

— Есть одна крупная ошибка в этом номере, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Если платье прикрывало бы колени хотя бы на 10 сантиметров, то я бы за технику могла поставить 6,0.

Есть такие приемы. Раздеть человека — все видно. Недотянутое колено, недотянутое бедро, стопа, качающийся верх, слабые ручки и так далее. Но мы же должны про это думать! Костюм входит в оценку, понимаете? Костюм — это наше все. Необязательно быть дизайнером, чтобы знать правила игры.