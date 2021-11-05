Тарасова: «Меня удивляет, почему Щербакова сделала ошибку в короткой программе»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о прокате Анны Щербаковой на этапе «Гран-при Италии».

По итогам короткой программы Щербакова идет третьей, набрав 71,73 балла. Первое место у бельгийки Луны Хендрикс (73,52).

«Хендрикс не сделала ни одной ошибки и могла занять первое или второе место, в этом меня ничего не удивляет. Меня удивляет, почему Аня сделала ошибку в короткой программе. Она хотела прыгать [каскад] тройной лутц — тройной риттбергер, заходила на него, но потом у нее не получилось, и она допрыгнула двойной тулуп, поэтому она стала третьей. Но завтра второй день, поэтому это неважно», — цитирует Тарасову ТАСС.

6 ноября фигуристки покажут произвольную программу. Начало — в 17.00 (мск). Турнир в Италии завершится 7 ноября.