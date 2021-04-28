«Такие ноги — дают лишь боги». Подписчики оценили новую фотосессию Загитовой
16:43
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в новой фотосессии. Фотографии спортсменки появились в социальных сетях.
Подписчики оценили новый яркий образ девушки.
arctik.94: «Такие ноги — дают лишь боги». Муза Поэзии вошла в чат».
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