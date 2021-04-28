Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в новой фотосессии. Фотографии спортсменки появились в социальных сетях.

Подписчики оценили новый яркий образ девушки.

arctik.94: «Такие ноги — дают лишь боги». Муза Поэзии вошла в чат».

skatingisart: «Она мне напомнила здесь молодую Монику Беллуччи».

irinasidorina33rus: «Расцвела девочка».

camie_mollakhadjieva: «Ну вот как можно не фанатеть?»

evgkharitonova: «Роскошная Алиночка».