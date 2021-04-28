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«Такие ноги — дают лишь боги». Подписчики оценили новую фотосессию Загитовой

16:43
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в новой фотосессии. Фотографии спортсменки появились в социальных сетях.

 

Подписчики оценили новый яркий образ девушки.

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