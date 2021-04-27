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Траньков — о Тарасовой и Морозове: «Выбрали лучший тренерский штаб»

20:08
Максим Траньков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Траньков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал новость о том, что он совместно с Этери Тутберидзе будет готовить двукратных чемпионов Европы в парном катании Евгению Тарасову и Владимира Морозова к олимпийскому сезону.

«К подготовке пары Тарасова — Морозов подключится тренерский штаб Этери Георгиевны Тутберидзе — Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, — сказал Траньков «СЭ». — Почему так вышло? Нужен был тренерский штаб. На данный момент лучший — это Этери Георгиевны. Поэтому ребята обратились с просьбой к этим тренерам. Морозову уже 28 лет, Тарасовой — 26, они сами принимают решение, ибо они не юниоры. Все системы тренировок и все детали в процессе обсуждения. Сезон только закончился. Все переходы разрешены по регламенту только в мае, а сейчас апрель. Поэтому пока чего-то более конкретного сказать не могу».

Ранее, 12 апреля, заслуженный тренер России Нина Мозер допустила, что пара может перейти в группу к Этери Тутберидзе. Тарасова и Морозов были вместе с группой Тутберидзе на съемках «Вечернего Урганта».

Тарасова и Морозов заняли четвертое место на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме.

(Артем Бухаев)

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