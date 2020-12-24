Степанова и Букин показали лучший результат в ритм-танце на чемпионате России

Александра Степанова и Иван Букин показали лучший результат в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Степанова и Букин набрали 87,28 балла за свое выступление. Вторым стал дуэт Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (84,02 балла), третье место — у Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина (80,19).

В пятницу, 25 декабря танцевальные пары выступят с произвольным танцем. Начало — в 11.30 (мск).

Челябинск

Чемпионат России

Танцы

Ритм-танец

1. Александра Степанова/Иван Букин — 87,28

2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 84,02

3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 80,19

4. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 78,01

5. Софья Шевченко/Игорь Еременко — 77,83