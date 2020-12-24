Степанова и Букин показали лучший результат в ритм-танце на чемпионате России
Александра Степанова и Иван Букин показали лучший результат в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
Степанова и Букин набрали 87,28 балла за свое выступление. Вторым стал дуэт Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (84,02 балла), третье место — у Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина (80,19).
В пятницу, 25 декабря танцевальные пары выступят с произвольным танцем. Начало — в 11.30 (мск).
Челябинск
Чемпионат России
Танцы
Ритм-танец
1. Александра Степанова/Иван Букин — 87,28
2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 84,02
3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 80,19
4. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 78,01
5. Софья Шевченко/Игорь Еременко — 77,83
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