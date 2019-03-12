Станислава Константинова: "До последнего надеялась попасть на чемпионат мира"

Бронзовый призер Универсиады Станислава Константинова рассказала, что понимала, что ее шансы поехать на чемпионат мира гораздо меньше, чем у Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой. Она также отметила, что до последнего надеялась попасть на турнир.

На чемпионате мира в японской Сайтаме в составе сборной России выступят олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Турнир пройдет с 18 по 24 марта.

– На Универсиаде вы завоевали первую медаль на крупных международных стартах. Это вызывает особые эмоции?

– Конечно. Это вызывает особый трепет. У меня эта медаль стоит на самом видном месте. Как символ того, что после тяжелого для меня периода я вышла на лед и хорошо откатала.

– Долго раздумывали, ехать ли на Универсиаду?

– На самом деле моя поездка на Универсиаду долгое время была под вопросом. Я все-таки до последнего надеялась попасть на чемпионат мира. Тем не менее очень рада, что мне представился такой шанс выступить в Красноярске.

– Поехали бы в Красноярск в случае попадания на чемпионат мира?

– Честно говоря, не знаю. Смотрела бы по ситуации. Тогда бы не было выступления на Кубке России – было бы легче совместить соревнования в Красноярске и Японии.

– Были морально готовы к тому, что при формировании заявки на чемпионат мира в последний момент вам все-таки предпочтут Медведеву или Туктамышеву?

– Могу сказать, что боролась до последнего. Понятно, что никто ничего нам не говорил о ситуации с отбором. Но в принципе я осознавала, что по сравнению с девчонками мои шансы поехать на чемпионат мира меньше. Тем не менее не собиралась сдаваться и поехала на финал Кубка России. Приехала в Новгород в хорошей форме и с боевым настроем, но не получилось добиться успеха.

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