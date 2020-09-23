«Станислав Саламович тебя ждет». Ягудин опубликовал «переписку» с Дзюбой, спародировав беседу Рудковской и Загитовой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выложил шуточную переписку с капитаном сборной России по футболу Артемом Дзюбой. Скриншот пародирует переписку продюсера Яны Рудковской и фигуристки Алины Загитовой.

Накануне команда Этери Тутберидзе выложила скриншоты сообщений Рудковской, которая предлагала перейти в академию ее супруга Евгения Плющенко.

«Лешенька, привет. Станислав Саламович просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже. Мы открываем много новых футбольных полей. Полей будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», — «пишет» Дзюба.

«Но я не умею играть в футбол!» — отвечает Ягудин.

«Научим!» — последовал ответ Дзюбы.

Вероятно, эта переписка — шуточная, и в действительности Дзюба ему ничего не писал.