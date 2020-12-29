Справедливы ли оценки учениц Тутберидзе и засудили ли Трусову? Live «СЭ»

29 декабря, в 20:00 по московскому времени на YouTube-канале «СЭ» мы в прямом эфире обсудим судейство прошедшего чемпионата России по фигурному катанию с профессиональным судьей ISU Алексеем Белецким.

Алексей отработал в качестве представителя Израиля на более чем 50 международных турнирах, включая чемпионаты мира и Европы. Участвовал в Олимпиаде 2002 года вместе с Натальей Гудиной как танцор. Автор книги для детей «Фигуристы ледникового периода» о зарождении фигурного катания, ведет канал на YouTube с разбором правил.

Ведущие эфира — Дмитрий Кузнецов и Анастасия Рацкевич. Главные темы:

— Работа судей на чемпионате России — отражают ли оценки реальный расклад?

— Почему такие высокие надбавки получили ученицы Этери Тутберидзе?

— Заслуженно ли Александра Трусова заняла третье место?

— Удивляют ли 300 баллов Михаила Коляды?

— Кто становится судьей?

— Современное судейство в фигурном катании: каковы тенденции и в чем основные проблемы?

Заходите в чат эфира на YouTube или оставляйте вопросы в комментариях к этому анонсу. Время эфира ограничено 1 часом, поэтому мы ждем вашего активного участия!