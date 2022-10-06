Спортивный врач Завьялов рассказал о диагнозе, который поставили Тарасовой

Спортивный врач, заслуженный тренер России Игорь Завьялов поделился мнением о диагнозе, который поставили заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.

«ВБН — синдром, а не заболевание. Синдром может быть приобретенный или врожденный. У человека происходит нарушение кровоснабжения. Мы не знаем конкретной причины. Есть синдром позвонковой артерии. К счастью, это ни о чем. Это не инсульт и не инфаркт, не онкология. Надеемся, с Татьяной Тарасовой все будет хорошо. Я знаю ее по работе в ЦСКА», — цитирует Завьялова Sport24.

Ранее, 6 октября, стало известно, что Тарасова пропустила первый день съемок нового сезона шоу «Ледниковый период». В составе жюри ее заменит Елена Чайковская.

Позднее появилась информация о том, что Тарасова проходит лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности.