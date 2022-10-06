Анна Щербакова: «Я болею за «Спартак!»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова в разговоре с корреспондентом «СЭ» призналась, что болеет за московский «Спартак».

— Мы вас дважды видели на домашних матчах «Спартака». Вы болеете за красно-белых или вас пригласили?

— Да, меня пригласили, и я болею за «Спартак». Все вместе!

— Как это случилось?

— Ну, я сама из Москвы, поэтому особенно на матче «Спартак» — «Зенит» было, конечно, очень приятно присутствовать и болеть, поддерживать московскую команду. Меня пригласили, я с удовольствием согласилась!