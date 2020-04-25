Сотникова сравнила олимпийское золото с рождением ребенка

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, вспомнила об эмоциях от победы в Сочи-2014.

— Это тяжело описать, — ответила Сотникова. — После произвольной я была пустая, потому что все эмоции выдала и отдала на льду. Ночь была без сна, уснуть я не могла. Но таких эмоций я пока что больше не получала. Мне кажется, такие эмоции будут, когда родишь малыша. Потому что большой спорт для меня закрыт.

Сотникова в начале марта этого года объявила об официальном окончании карьеры. Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014).