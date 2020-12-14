Сотникова пообещала воспитать олимпийскую чемпионку

Олимпийская чемпионка Игр Сочи-2014 Аделина Сотникова на пресс-конференции во время презентации свой автобиографии рассказала о том, как ее книга изменила ее характер и о своих планах по работе в собственной школе фигурного катания.

— У меня осень и зима — это всегда время для переосмысления себя. Книга помогла создать себя заново, — рассказала Сотникова. — Была Аделина Сотникова фигуристка, а сейчас есть другая Аделина Сотникова, которая начинает новый путь как тренер, главный тренер своей школы. Теперь я должна быть и мамой, и бабушкой, и дедушкой, и кнутом, и пряником.

Я ежедневно нахожусь в своей школе, это мой проект, мои дети, мое все".

Кроме того, Сотникова рассказала о том, что в ее школе есть ученица с фамилией Буянова — как у ее тренера Елены Буяновой. «Очень способная девочка высокая, худенькая. Любит фигурное катание, смотрит глазами такими любящими. Полностью поглощена спортом, работает, — добавила Аделина, — Обещаю, что воспитаю олимпийскую чемпионку».

(Рустам Имамов)