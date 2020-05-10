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«Снова открыло свой роток». Плющенко ответил хореографу Тутберидзе

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Этери Тутберидзе, Александра Трусова и Евгений Плющенко. Фото "СЭ"
Этери Тутберидзе, Александра Трусова и Евгений Плющенко. Фото "СЭ"
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова хореографа Этери Тутберидзе Алексея Железнякова. Он скептически отнесся к переходу Александры Трусовой к Плющенко.

— Алеша, молодец, садись, пять! — написал Плющенко в сториз своего Instagram. — Снова никого не трогаем, снова выкатилось 10-е колесо от телеги и открыло свой роток!

Тот случай, когда потерю никто не заметил. Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! — ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.

Евгений Плющенко — о переходе Трусовой: «У меня нет привычки переманивать фигуристов»

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