«Снова открыло свой роток». Плющенко ответил хореографу Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова хореографа Этери Тутберидзе Алексея Железнякова. Он скептически отнесся к переходу Александры Трусовой к Плющенко.

— Алеша, молодец, садись, пять! — написал Плющенко в сториз своего Instagram. — Снова никого не трогаем, снова выкатилось 10-е колесо от телеги и открыло свой роток!

Тот случай, когда потерю никто не заметил. Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! — ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.

Евгений Плющенко — о переходе Трусовой: «У меня нет привычки переманивать фигуристов»