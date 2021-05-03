Слуцкая рассказала, почему высокий рост мешает фигуристкам

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая объяснила, почему высокий рост может мешать фигуристкам.

«В наше время средний рост фигуристок был 158-160 см. Все, кто выше, уже считались прям высокими. Сейчас все немного изменилось, так как люди в принципе стали повыше. Но все равно высоких фигуристок-одиночниц можно по пальцам пересчитать. Парницы вообще все маленькие.

Раньше длинноногие уходили в танцы на льду. Но сейчас там элементы такими сложными стали, что пока длинные ноги «соберешь» - кучу времени потеряешь. Поэтому рост все-таки имеет значение», - написала Слуцкая в Instagram.