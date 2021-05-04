Аделина Сотникова снялась на фоне своих фотографий с Сочи-2014

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова в своем Instagram опубликовала фотографии на фоне своих снимков с Олимпиады 2014 года в Сочи.

«Никогда не сдавайся. А тем временем разница уже в 7 лет. Сочи-2014», — написала экс-фигуристка.

24-летняя Аделина в марте 2020 года объявила о завершении карьеры. Фигуристка является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырехкратная чемпионка России.