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Аделина Сотникова снялась на фоне своих фотографий с Сочи-2014

08:29
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова в своем Instagram опубликовала фотографии на фоне своих снимков с Олимпиады 2014 года в Сочи.

«Никогда не сдавайся. А тем временем разница уже в 7 лет. Сочи-2014», — написала экс-фигуристка.

24-летняя Аделина в марте 2020 года объявила о завершении карьеры. Фигуристка является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырехкратная чемпионка России.

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