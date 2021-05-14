Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала «СЭ» состав сборной России на сезон 2021/2022.

«Алена Косторная, к сожалению, пропустила почти весь сезон, не принимала участие в национальном чемпионате, по которому и формируется состав. Поэтому она и не попала в основной состав. Ей нужно просто кататься, выступать и работать, чтобы утвердить свои позиции и вернуть место в сборной.

Что касается Загитовой и Медведевой, то я хорошо отношусь к ним, но в большом спорте их никто не видит. Логично, что их не оказалось в составе сборной. Возвращение на турниры всегда возможно при большом желании и работе. Алина и Женя уже сами будут решать, что им выбрать", — сказала Слуцкая «СЭ».

В составе сборной России на следующий сезон заявлены Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Анна Щербакова. Алена Косторная и Елизавета Нугуманова попали в резерв.

(Сергей Федоров)