Медведева назвала справедливым свое отсутствие в составе сборной России на сезон-2021/22

Российская фигуристка Евгения Медведева в своем Instagram прокомментировала непопадание в состав сборной России на сезон-2021/22.

«Бывают разные ситуации. Можно пропустить сезон, другой, потом вернуться и добиться результатов. И таких примеров в мире фигурного катания было много. Поэтому я нормально отнеслась к решению Федерации и не планирую бросать тренировки», — написала Медведева.

В состав сборной также не попала фигуристка Алина Загитова, которая приостановила карьеру в декабре 2019 года. Дувушка регулярно выступает в шоу и в прошлом сезоне попробовала себя в роли ведущей в телепроекте. Медведева выступила на контрольных прокатах сборной России в минувшем сезоне, однако после не принимала участия в соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.