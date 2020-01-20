Слуцкая анонсировала шоу на озере во Владимирской области. Там выступят Загитова и Туктамышева

Призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая в Instagram анонсировала новое ледовое шоу. Оно пройдет в Доброграде, Владимирская область.

В 2018 году в этом ледовом шоу уже успели поучаствовать олимпийские чемпионы Евгений Плющенко и Аделина Сотникова, а в 2019 году — Алексей Ягудин и Татьяна Навка.

В этом году в шоу примут участие олимпийская чемпионка Алина Загитова , чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, Максим Маринин, Максим Ковтун и Анна Погорилая.